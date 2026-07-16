JAPANNEXT、34インチUWQHD湾曲モニター「JN-IPSC34UQ2」発売　IPSパネル採用で4万円台

JAPANNEXTは7月16日、34インチIPSパネル搭載のウルトラワイド湾曲液晶モニター「JN-IPSC34UQ2」を発売する。直販価格は44,980円だ。UWQHD(3440×1440)解像度と21:9の横長表示に対応し、作業領域を広く確保できる点が特徴となる。

「JN-IPSC34UQ2」は、曲率R3800の34インチ湾曲ディスプレイを採用する。IPSパネルによる広視野角上下左右178°に加え、sRGB:100%の広色域、最大輝度300cd/m2に対応し、写真や動画も鮮やかに表示する構成だ。UWQHDはフルHDの約2.4倍の高解像度で、複数ウィンドウを並べるデスクワークや編集作業に向く仕様となる。

機能面では、HDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×1を搭載し、いずれも100Hz入力に対応する。AdaptiveSync(FreeSync)で映像のティアリングを抑え、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで長時間利用時の負担軽減も図る。2W×2スピーカー、100×100mm VESAマウント、2年保証も備える。サイズはおよそ高さ515×幅818×奥行225mm(スタンド有)、重量はおよそ6.3kgとなる。