ASUS、8Kポーリングレート対応「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」ブラックモデルを発売

ASUS JAPANは7月10日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の新製品「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard BLK」を発表した。発売日は7月17日で、ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboardのブラックモデルとして投入する。価格は60,980円。

同製品は、96%US配列のゲーミングキーボードで、ROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを搭載する。アクチュエーションポイントは0.01mm単位で調整でき、ラピッドトリガーにも対応するため、入力の反応速度と精度を重視するプレイヤーに向く仕様だ。ブラック基調の筐体に、ROGらしいゲーミングデザインを組み合わせた点も特徴となる。

接続方式はトライモード構成で、ROG SpeedNovaワイヤレス、Bluetooth、有線USBを利用できる。SpeedNova接続と有線接続では最大8000Hzのポーリングレートに対応し、入力遅延は1msから0.125msまで抑えられるという。さらに、PORON、IXPE、シリコンを重ねた6層ダンピング構造により、打鍵時の振動や金属音を軽減し、静粛性と打鍵感の両立を図る。

表示機能では1.47インチOLEDディスプレイを搭載し、バッテリー残量やCPU温度などのステータスを確認できる。加えて、3方向コントロールノブとサイドボタンで設定操作を素早く行えるほか、ROGデザインの半透明キーキャップも付属する。製品の詳細はROG公式の製品ページで確認できる。