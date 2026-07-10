ASUS、8Kポーリングレート対応「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」ブラックモデルを発売

ASUS JAPANは7月10日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の新製品「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard BLK」を発表した。発売日は7月17日で、ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboardのブラックモデルとして投入する。価格は60,980円。
同製品は、96%US配列のゲーミングキーボードで、ROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーを搭載する。アクチュエーションポイントは0.01mm単位で調整でき、ラピッドトリガーにも対応するため、入力の反応速度と精度を重視するプレイヤーに向く仕様だ。ブラック基調の筐体に、ROGらしいゲーミングデザインを組み合わせた点も特徴となる。
接続方式はトライモード構成で、ROG SpeedNovaワイヤレス、Bluetooth、有線USBを利用できる。SpeedNova接続と有線接続では最大8000Hzのポーリングレートに対応し、入力遅延は1msから0.125msまで抑えられるという。さらに、PORON、IXPE、シリコンを重ねた6層ダンピング構造により、打鍵時の振動や金属音を軽減し、静粛性と打鍵感の両立を図る。
表示機能では1.47インチOLEDディスプレイを搭載し、バッテリー残量やCPU温度などのステータスを確認できる。加えて、3方向コントロールノブとサイドボタンで設定操作を素早く行えるほか、ROGデザインの半透明キーキャップも付属する。製品の詳細はROG公式の製品ページで確認できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります