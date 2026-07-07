JAPANNEXTのモニターがAmazonプライムデーで最大25％オフ　240Hzゲーミング液晶もセール

JAPANNEXTは、Amazon.co.jpで開催される「Amazonプライムデー」にあわせ、7月7日から7月13日まで対象の液晶モニターを特別価格で販売するという。先行セールは7月7日から7月9日まで、本セールは7月10日から7月13日までとなり、人気のゲーミングモニターやデスクワーク向けモニター、モバイルモニターなどを最大25%オフで購入できる内容だ。

注目製品の一例として、27インチIPSパネル搭載で240Hz、1ms(MPRT)対応のフルHDゲーミングモニター「JN-IPS27FHDR240-N」は、通常価格21,980円から16,485円へと値下げする。ほかにも、24.5インチの240Hz対応モデル「JN-i245G240FHDR-HP」、27インチWQHDの180Hz対応モデル「JN-27i180Q」、有機ELパネルを採用した13.3インチモバイルモニター「JN-MD-OLED1331FHDR」など、用途の異なる製品が並ぶ構成だ。

さらに、15.6インチIPSモバイルモニターの白色モデル「JN-MD-Ei156F2-W」や、10点マルチタッチに対応する13.3インチモバイルモニター「JN-MD-iE133F-T」、28.2インチで4K Plus解像度を備える「JN-282Ei4KP」、昇降式多機能スタンドを搭載した4K液晶モニター「JN-i27U2-HSP」、USB-C最大65W給電に対応する「JN-i238U-HSPC6」なども対象となる。サイズはおよそ13.3インチから28.2インチまで広く、在宅勤務からゲーム、外出先での作業まで用途に応じて選びやすいという。