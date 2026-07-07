JAPANNEXTのモニターがAmazonプライムデーで最大25％オフ 240Hzゲーミング液晶もセール
JAPANNEXTは、Amazon.co.jpで開催される「Amazonプライムデー」にあわせ、7月7日から7月13日まで対象の液晶モニターを特別価格で販売するという。先行セールは7月7日から7月9日まで、本セールは7月10日から7月13日までとなり、人気のゲーミングモニターやデスクワーク向けモニター、モバイルモニターなどを最大25%オフで購入できる内容だ。
注目製品の一例として、27インチIPSパネル搭載で240Hz、1ms(MPRT)対応のフルHDゲーミングモニター「JN-IPS27FHDR240-N」は、通常価格21,980円から16,485円へと値下げする。ほかにも、24.5インチの240Hz対応モデル「JN-i245G240FHDR-HP」、27インチWQHDの180Hz対応モデル「JN-27i180Q」、有機ELパネルを採用した13.3インチモバイルモニター「JN-MD-OLED1331FHDR」など、用途の異なる製品が並ぶ構成だ。
さらに、15.6インチIPSモバイルモニターの白色モデル「JN-MD-Ei156F2-W」や、10点マルチタッチに対応する13.3インチモバイルモニター「JN-MD-iE133F-T」、28.2インチで4K Plus解像度を備える「JN-282Ei4KP」、昇降式多機能スタンドを搭載した4K液晶モニター「JN-i27U2-HSP」、USB-C最大65W給電に対応する「JN-i238U-HSPC6」なども対象となる。サイズはおよそ13.3インチから28.2インチまで広く、在宅勤務からゲーム、外出先での作業まで用途に応じて選びやすいという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります