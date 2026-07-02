JAPANNEXTがVAMOSとスポンサー契約締結　最先端ディスプレイでeスポーツ競技環境を強化

JAPANNEXTは7月2日、プロeスポーツチーム「VAMOS」とのスポンサーシップ契約を締結したことを発表した。

VAMOSは、競技シーンにおける革新を目指すeスポーツチームであり、地域社会への貢献や次世代の教育支援にも力を入れている。JAPANNEXTとのパートナーシップを通じて、最先端テクノロジーを活用し、世界大会へ向けた競技環境を整えることができるという。チームの代表は「JAPANNEXTの支援を受け、チーム一丸となって更なる高みを目指したい」とコメントを寄せた。

一方、JAPANNEXTはVAMOSの取り組みやビジョンに深い共鳴を得ており、革新的な活動と競技への挑戦を非常に高く評価しているという。同社のディスプレイ技術は、選手が最高のパフォーマンスを発揮するための環境提供に寄与するだけでなく、デジタル体験の創出にも期待されている。

JAPANNEXTは今後も両者の強みを活かし、eスポーツの新たな価値創造に向けて積極的に挑戦し続ける決意を表明している。彼らの共創が、地域や未来に新たな感動と価値をもたらすことに期待が高まる。