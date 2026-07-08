ASUS、USB4 40Gbps対応「ProArt PA40SU」などSSDエンクロージャー2製品を7月10日発売

ASUS JAPANは7月8日、クリエイター向けのUSB4 40Gbps対応M.2 SSDエンクロージャー「ProArt PA40SU」と、ゲーミングブランドROGのUSB 3.2 Gen 2x2 20Gbps対応M.2 SSDエンクロージャー「ROG Strix Aiolos」を発表した。発売日は7月10日で、価格はProArt PA40SU/BLK/G/ASが13,980円、ROG STRIX AIOLOS/BLK/G/ASが11,480円。
ProArt PA40SUは、USB-C接続のUSB4により最大40Gbpsの転送速度を実現するSSDエンクロージャーだ。4段階のスマート冷却ファンを搭載し、高負荷時でも静音性と安定性を両立する設計となる。さらに、プッシュオープン式のツールフリー構造を採用し、M.2 2230/2280のNVMe SSDに対応する。厚さは約13.5mmのウルトラスリム筐体で、持ち運びしやすい点も特徴だ。
ROG Strix Aiolosは、USB 3.2 Gen 2x2による最大20Gbps転送に対応するSSDエンクロージャーだ。内部のサーマルパッドが熱を効率よく逃がし、ファンレス構造でも安定したパフォーマンスを保つ。対応規格はM.2 NVMe PCIeとSATA SSDで、サイズは2242/2260/2280に対応する。こちらも工具不要のツールフリー設計を採用し、布製タグ付きの特製メタルフックを備えるため、外出先への持ち運びにも向く。
両モデルには、ドライブの状態をリアルタイムに確認できる専用ダッシュボードが用意される。ProArtは「ProArt SSD Dashboard」、ROGは「ROG SSD Dashboard」となり、SSDの健康状態や動作状況を視覚的に把握しやすい。クリエイティブ作業の大容量データ編集から、ゲームデータの持ち運びまで、用途に応じて選びやすいラインアップだ。
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