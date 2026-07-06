企業の眠れるコンテンツを“価値ある資産”に　Boxが専門エンジニアによる伴走支援サービス

企業のAI実装が進む中、「期待通りの成果が得られない」という声も少なくない。その一因として、社内のコンテンツがAIの活用に適した形で整備されていないという課題が挙げられる。

こうした中、Boxは、専門エンジニアによるAI活用の伴走支援サービスを開始した。コンテンツ管理の専門家である「Box Forward Deployed Engineers（FDE）」が、Box内のコンテンツの整備からAIワークフローの設計・導入・最適化までを一貫してサポートするプログラムで、日本市場でも展開される。

同サービスは以下の3つのフェーズで提供される。

・AI活用に向けた「コンテンツ整備」：

企業のコンテンツ環境を評価し、情報アーキテクチャやメタデータ、アクセス権限、ガバナンスの整備を支援。AIモデルやAIエージェントが最新かつ安全なコンテンツにアクセスできる環境を構築する。

・「AIワークフロー」の設計・構築：

AI中心に再設計すべき業務プロセスを特定し、エンドツーエンドでワークフローを構築。アクセス権限やコンプライアンス、安全な情報取得といったコンテンツの制御とAIの推論能力を組み合わせたAIワークフローの設計を支援する。

・継続的な改善・最適化：

AIモデルの進化にあわせてプロンプトやAIエージェントを継続的に改善。コストと品質が最適化された業務プロセスの高度化をサポートする。