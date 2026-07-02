SORACOM、IoT向け「Connectivity Hypervisor」提供開始　SGP.32対応SIMで通信を最適化

ソラコムは、IoT向け通信プロファイルをリモートで管理・切り替えできる「SORACOM Connectivity Hypervisor」を発表し、7月7日より商用提供を開始する。これにより、グローバルで展開されるIoTデバイスへの柔軟な通信プロファイル運用が可能となる。

「SORACOM Connectivity Hypervisor」は、1つのSIM上でSORACOMおよびパートナー通信事業者のプロファイルをリモートで管理・切り替えする機能を提供する。これにより、出荷後でも必要に応じて通信プロファイルの追加・切り替えを行うことができ、長期運用における通信の最適化が期待される。対応するIoT SIMは、GSMAが策定した「SGP.32」規格に準拠している。

コネクテッドカー、スマートメーター、医療機器など長期間稼働する製品では、従来のプロビジョニング手法では対応が難しかった通信の冗長化や国ごとの規制に対応可能となる。また、将来の法規制の変更にもIoTデバイスを回収することなくリモートから対処でき、エンタープライズ分野における重要な選択肢となる。

同システムは、ユーザーコンソールやAPIを通じてプロファイルの管理・運用が行える。例えば、追加プロファイルのダウンロード、切り替え、必要に応じたバックアッププロファイルの選択などが可能である。単一のSIMカードで多様な通信プロファイルの操作を可能にし、通信コスト削減や運用の効率化にも寄与する。

ソラコムは、IoT通信のプロファイル管理を統合し、市場のニーズに先駆けてConnectivity Hypervisorを提供することで、よりオープンなIoTエコシステムの実現を目指している。