JAPANNEXTの新型4Kゲーミングモニター登場、27インチ・120Hz対応で36,980円
JAPANNEXTは6月18日、27インチのIPSパネルを採用した4Kゲーミングモニター「JN-iA27G120U2-HSP-W」を発売する。「JN-iA27G120U2-HSP-W」は、120Hzのリフレッシュレートと1msの高速応答速度を特徴としており、価格は36,980円で、Amazon限定で販売される。
「JN-iA27G120U2-HSP-W」は、4K (3840×2160)解像度を持つIPSパネルを搭載し、フルHDの約4倍の作業領域を提供する。この高精細度により、ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現可能だ。さらに、120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度は、滑らかで遅延の少ないゲーム体験を提供し、FPSなどのゲームに最適化された3つのゲームモードも搭載している。
見た目にもこだわったデザインが特徴の本製品は、ホワイトの本体、モニターベゼル、スタンド、さらには付属品の電源アダプターやケーブル類に至るまで、全体が白で統一されている。これにより、部屋やデスクスペースが爽やかでおしゃれに演出される。最大400cd/m2の輝度とsRGB100%の広色域を持つ液晶パネルは、HDR400相当の性能を提供し、色鮮やかでリアルな映像表示を可能にするという。
機能性も兼ね備えており、高さ調整可能な最大140mmの昇降式多機能スタンド、ピボット機能、スイーベル機能によって、最適な視聴体験が求められる場所に合わせて柔軟に対応できる。また、PS5との4K:120Hz接続やVRR(可変リフレッシュレート)にも対応し、よりスムーズで迫力のあるゲーム体験を提供する。
接続性にも優れ、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2といった多様なインターフェイスを備えており、幅広い機器との接続が可能だ。VESAマウント（75×75mm）に対応しており、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2の内蔵スピーカーも装備している。保証期間は2年間が設定されている。
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