280Hz＆0.03msの有機ELが8万円台　JAPANNEXTの新ゲーミングモニターが登場

JAPANNEXTは6月25日、27インチ有機EL(OLED)パネル搭載のWQHDゲーミングモニター「JN-OD27G280Q-HSPC6」を発売する。直販価格は81,980円だ。280Hzの高リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の高速応答、USB-C最大65W給電、KVM機能などを備え、ゲーム用途から作業用途まで幅広く狙うモデルという。

JN-OD27G280Q-HSPC6は、2560×1440ドットのWQHD表示に対応し、フルHD比で約1.8倍広い作業領域を確保する。27インチの有機ELパネルにより、sRGB 152%、DCI-P3 112%、Adobe RGB 113%の広色域と1500000:1の高コントラストを実現し、深い黒と鮮やかな色再現が特長だ。最薄部約5mmのスリム筐体も魅力となる。

ゲーム性能も強力だ。280Hzの高速リフレッシュレートと0.03msの応答速度に加え、3つのゲームモード、VRR、AdaptiveSync(FreeSync)に対応する。PS5とのWQHD 120Hz接続にも対応し、ティアリングやスタッタリングを抑えた滑らかな描画を狙える。HDR表示にも対応し、明暗差の大きい映像表現も楽しめるという。

実用面では、昇降式多機能スタンドを搭載し、横置き時は最大130mmの高さ調整、ピボット、左右各20度のスイーベルが可能だ。端子はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1を備え、USB-Cは映像出力と最大65W給電を1本でまかなえる。さらにKVM機能、100×100mm VESAマウント、フリッカーフリー機能、2年保証も備える。スピーカーは非搭載となっている。