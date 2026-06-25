280Hz＆0.03msの有機ELが8万円台 JAPANNEXTの新ゲーミングモニターが登場
JAPANNEXTは6月25日、27インチ有機EL(OLED)パネル搭載のWQHDゲーミングモニター「JN-OD27G280Q-HSPC6」を発売する。直販価格は81,980円だ。280Hzの高リフレッシュレートと0.03ms(GTG:OD時)の高速応答、USB-C最大65W給電、KVM機能などを備え、ゲーム用途から作業用途まで幅広く狙うモデルという。
JN-OD27G280Q-HSPC6は、2560×1440ドットのWQHD表示に対応し、フルHD比で約1.8倍広い作業領域を確保する。27インチの有機ELパネルにより、sRGB 152%、DCI-P3 112%、Adobe RGB 113%の広色域と1500000:1の高コントラストを実現し、深い黒と鮮やかな色再現が特長だ。最薄部約5mmのスリム筐体も魅力となる。
ゲーム性能も強力だ。280Hzの高速リフレッシュレートと0.03msの応答速度に加え、3つのゲームモード、VRR、AdaptiveSync(FreeSync)に対応する。PS5とのWQHD 120Hz接続にも対応し、ティアリングやスタッタリングを抑えた滑らかな描画を狙える。HDR表示にも対応し、明暗差の大きい映像表現も楽しめるという。
実用面では、昇降式多機能スタンドを搭載し、横置き時は最大130mmの高さ調整、ピボット、左右各20度のスイーベルが可能だ。端子はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1を備え、USB-Cは映像出力と最大65W給電を1本でまかなえる。さらにKVM機能、100×100mm VESAマウント、フリッカーフリー機能、2年保証も備える。スピーカーは非搭載となっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります