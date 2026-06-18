27インチ4K/120Hzの白いゲーミングモニター「JN-Ei27G120U2-HSPC6-W」発売

JAPANNEXTは、27インチIPSパネルを採用した4Kゲーミングモニター「JN-Ei27G120U2-HSPC6-W」を6月18日に発売する。価格は38,980円で、ECサイト限定販売となる。

本製品は、3840×2160ドットの4K解像度と120Hzリフレッシュレート、1ms（MPRT）の高速応答速度を備える。IPS（ADS）パネルによる広い視野角と、HDR400相当、sRGB 100%の広色域に対応し、ゲームだけでなくデスクワークや映像視聴でも高精細な表示を狙う設計だ。

さらに、PS5との4K 120Hz接続やVRR（可変リフレッシュレート）にも対応し、ティアリングやスタッタリングを抑えた滑らかな描画を実現する。ゲームモードは3種類を搭載し、FPSなどジャンルに応じて切り替えられる。USB-Cは最大65W給電に対応し、対応PCなら映像出力と給電をケーブル1本でまかなえる。

使い勝手の面では、昇降式多機能スタンドを搭載し、横置き時は最大140mmの高さ調整が可能だ。ピボット回転、左右各30度のスイーベルにも対応する。HDMI 2.1を2基、DisplayPort 1.4を1基、USB-Cを1基備え、KVM機能や2W×2のステレオスピーカー、75×75mmのVESAマウントも用意する。サイズはおよそ幅615×奥行210×高さ413-553mmで、重量はおよそ5.5kgとなる。