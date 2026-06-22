中古テレビ・モニター・プロジェクターがお得　リコレ！が映像機器特集を公開

ソフマップが展開する中古専門サイト「リコレ！」では、テレビ、PCモニター、ゲーミングモニター、プロジェクターなどの映像機器を幅広く取り扱う特集を公開している。中古ならではの価格メリットを生かし、4Kテレビや高リフレッシュレート対応モニター、ホームシアター向けプロジェクターを、予算を抑えて選べる点が特徴だ。

特集では、テレビは画面サイズの大きさが満足度を左右する点を重視し、映画やスポーツ観戦に向く大型モデルから、寝室やワンルームにも置きやすいサイズまで紹介する。PCモニターはテレワークや在宅学習に適した大画面モデルが中心で、複数ウィンドウを並べやすく作業効率の向上につながるという。

ゲーミングモニターは、FPSやアクションゲームで重要になる高リフレッシュレートに注目した選び方を提案する。一般的なモニターより滑らかな表示性能を求めるユーザーに向き、新品では手が届きにくい上位モデルも中古なら選択肢に入りやすい。映像の遅延や残像感を抑えたい人にとって有力だ。

さらにプロジェクターは、自宅をシアターのように使いたい人向けの注目製品として紹介する。壁やスクリーンに大画面を映し出せるため、映画やライブ映像、スポーツ観戦を迫力あるサイズで楽しめる。中古品なら導入コストを抑えながら、100インチ級の大画面環境に近い体験を実現しやすい。価格は各商品ごとに異なり、購入はリコレ！公式サイトから行う形だ。