Hondaの次世代モビリティ「UNI-ONE」実機展示　SORACOM Discovery 2026で体験可能

ソラコムは、7月7日に東京ミッドタウン・ホールで開催する「SORACOM Discovery 2026」において、本田技研工業の着座型モビリティロボット「UNI-ONE」のセッションと展示を追加すると発表した。参加費は無料の事前登録制で、イベント全体は9:00～17:00の予定だ。UNI-ONEは2025年9月から日本国内の法人向けに発売されており、SORACOMを活用した通信・運用面の事例にも注目が集まる内容だ。

UNI-ONEは、Hondaが長年のロボティクス研究で培った技術を生かし、座ったまま体重移動をするだけで歩行するように移動できるモビリティロボットだ。両手が自由に使える着座型で、施設内の回遊支援、オフィスや作業現場での業務効率化、高齢者を含む多様な人材の移動支援など、幅広い用途を想定する。今回のブレイクアウトセッションでは、ASIMOから続く研究の流れ、実証実験でのIoT活用、SORACOM採用の判断、マルチキャリア通信やSORACOM Napterを使ったOTAの実践まで、開発の裏側が語られる予定だ。

セッションIDはB-4で、タイトルは「移動の壁をなくし、ボーダレスな社会へ！UNI-ONE開発秘話と実践」だ。日時は7月7日16:00～16:30で、本田技研工業 Chief Engineerの小橋 慎一郎氏、Assistant Chief Engineerの五島 正基氏、ソラコム ソリューションアーキテクトの柴田 建太郎氏が登壇する。さらに展示会場ではUNI-ONEの実機も公開され、来場者はロボットの外観や設計思想を間近で確認できるという。