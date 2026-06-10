GRIFFYとソラコム、生成AIで建設現場監視を自動化　レンタルサービスを7月開始

GRIFFYとソラコムは、建設業界向けの新ソリューション「生成AI現場監視システム」のレンタル提供を7月1日から開始する。初公開は6月17日から幕張メッセで開催される「第8回 国際建設・測量展（CSPI2026）」のGRIFFYブースで、会場では実機デモンストレーションを行うという。

「生成AI現場監視システム」は、ソラコムのクラウド型カメラサービス「ソラカメ」と、生成AIを活用したIoTオートメーションサービス「SORACOM Flux」を組み合わせたサービスだ。カメラ映像をもとに、自然言語のプロンプトだけで「ヘルメットを着用しているか」「資材が減っていないか」といった確認業務を自動化できる点が特徴となる。

対応シーンは、安全管理、資材管理、車両管理、インフラ点検まで幅広い。ヘルメットやフルハーネスの未着用検知、在庫量の概算数量判定と推移記録、駐車スペースの満空判定、トンネル入坑車両の長さ計測、アナログメーターの読み取り、積雪や降灰の監視などに活用できる。従来のAIカメラで必要だった用途ごとの学習データ準備や個別チューニングを抑え、導入負担を軽減する設計だ。

ハードウェア面では、ソラカメの高い信頼性も強みとなる。LTE通信環境と電源があれば屋外でも使い始められ、フルHD・広角120度のレンズ、IP65相当の防水・防塵性能、-20℃から55℃の動作温度範囲を備える。さらに、パトランプなどの外部機器連動やメール通知にも対応し、GRIFFYの専門スタッフがプロンプト設定や最適なカメラ位置の選定まで伴走支援する。

CSPI2026のGRIFFYブースでは、「ヘルメット未着用検知」「資材量の確認」「アナログメーター読み取り」などのデモを展示する。建設現場の人手不足が深刻化するなか、現場ロイドブランドで建設DXを進めるGRIFFYと、SORACOMを展開するソラコムの連携は、現場監視の省人化と安全対策の両立を後押しする動きとして注目を集めそうだ。