23.8インチIPS・165Hz対応、ピンクカラーのゲーミングモニターをJAPANNEXTが発売

JAPANNEXTは6月4日、新たなゲーミングモニター「JN-IPS238G165F-PK」を17,980円で発売すると発表した。これは23.8インチのIPSパネルを搭載し、165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を誇る製品である。この新製品はフルHD（1920×1080）の解像度を持ち、ゲームプレイだけでなくデスクワークにも最適であると強調されている。

特に注目すべきは、そのピンクカラーの本体デザインで、モニターベゼルやスタンドも同じ色で統一されており、スタイリッシュな空間を演出することができる。

技術的な特長として、165Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度により、非常に滑らかで遅延のない映像を提供する。さらに、sRGB:100%の広色域と300cd/m²の輝度を持つ液晶パネルを採用し、鮮やかな色彩でコンテンツを再現する力を持っている。PS5などのコンソールゲームとの接続にも対応しており、通常のゲーミングPCと同じく高精細で滑らかなゲームプレイが楽しめるという。

製品にはHDMIとDisplayPort各1つのインターフェイスが搭載されており、AdaptiveSync（FreeSync）にも対応しているため、ティアリングを防ぎ美しい映像体験が可能になる。また、長時間の使用でも眼への負担を軽減する機能として、フリッカーフリーおよびブルーライト軽減モードが備わっており、ユーザーの健康にも配慮している。2W×2のスピーカーも搭載され、75×75mmのVESAマウント対応で、他のモニタースタンドやアームへの取り付けが容易だ。