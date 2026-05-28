ソラコム、QKS Group「SPARK Matrix 2025」でリーダー認定　IoT接続管理分野で高評価

ソラコムは、QKS Groupの「SPARK Matrix: IoT Connectivity Management Platform（IoTCMP）2025」において「リーダー」および「エースパフォーマー」に選出された。

ソラコムのプラットフォームは、グローバルなマルチキャリアセルラーコネクティビティと統合サービスを組み合わせ、セキュアなデバイスとクラウド間の通信を簡素化する技術を特徴としている。これにより、分散デバイス環境における柔軟性を提供し、実装期間を短縮し、運用の複雑さを低減することが可能になっている。

SPARK Matrixの評価によれば、ソラコムはクラウドネイティブなIoTコネクティビティプラットフォームを提供し、セルラー、Wi-Fi、LPWAN、衛星通信を含む多様なネットワークを管理する統合システムを実現している。これにより、エンタープライズはIoTデバイスの実装、監視、制御を精度高く行うことができるという。

同社はSORACOM ArcやConnectivity Hypervisorを活用した新しいサービスを展開し続け、IoTCMP市場におけるポジションを強化している。これらの取り組みにより、企業はスケーラブルで強力なクラウドとエッジのコネクティビティアーキテクチャを実現できるとしている。