23.8インチでWQHD＆180Hz！ JAPANNEXTの高コスパゲーミングモニター「JN-IPS238G180Q2」登場
JAPANNEXTは、23.8インチIPSパネルを搭載したWQHD対応ゲーミングモニター「JN-IPS238G180Q2」を6月11日に発売する。価格は28,980円。
「JN-IPS238G180Q2」は、2560×1440ドットのWQHD解像度により、フルHD比で約1.8倍の表示領域を確保するモデルだ。高精細な表示を活かしてゲームプレイ時の視認性を高めるだけでなく、デスクワークや画像・動画編集でも広い作業領域を生かせる点が特徴だ。
最大180Hzのリフレッシュレートと1ms(GTG:OD時)の応答速度に対応し、動きの速い映像でも残像感を抑えた表示を狙う。さらに3つのゲームモードを搭載し、FPSなどプレイするタイトルに合わせた画質調整がしやすい。AdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、ティアリングの抑制にも配慮する。
表示品質では、IPSパネルらしい上下左右178度の広視野角に加え、sRGB 99%の広色域と最大輝度250cd/㎡を備える。HDR表示にも対応し、明暗差のある映像も立体感のある描写につなげる。インターフェイスはHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×1を備え、PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応する。サイズはおよそ幅540×奥行170×高さ403mm(スタンド有)。重量はおよそ3.1kgとなる。75×75mmのVESAマウントに対応し、スピーカーは非搭載だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります