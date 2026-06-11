23.8インチでWQHD＆180Hz！ JAPANNEXTの高コスパゲーミングモニター「JN-IPS238G180Q2」登場

JAPANNEXTは、23.8インチIPSパネルを搭載したWQHD対応ゲーミングモニター「JN-IPS238G180Q2」を6月11日に発売する。価格は28,980円。

「JN-IPS238G180Q2」は、2560×1440ドットのWQHD解像度により、フルHD比で約1.8倍の表示領域を確保するモデルだ。高精細な表示を活かしてゲームプレイ時の視認性を高めるだけでなく、デスクワークや画像・動画編集でも広い作業領域を生かせる点が特徴だ。

最大180Hzのリフレッシュレートと1ms(GTG:OD時)の応答速度に対応し、動きの速い映像でも残像感を抑えた表示を狙う。さらに3つのゲームモードを搭載し、FPSなどプレイするタイトルに合わせた画質調整がしやすい。AdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、ティアリングの抑制にも配慮する。

表示品質では、IPSパネルらしい上下左右178度の広視野角に加え、sRGB 99%の広色域と最大輝度250cd/㎡を備える。HDR表示にも対応し、明暗差のある映像も立体感のある描写につなげる。インターフェイスはHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×1を備え、PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応する。サイズはおよそ幅540×奥行170×高さ403mm(スタンド有)。重量はおよそ3.1kgとなる。75×75mmのVESAマウントに対応し、スピーカーは非搭載だ。