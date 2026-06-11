JAPANNEXT、WQHD×180Hz対応の23.8型ゲーミングモニターを24,980円で発売
JAPANNEXTは6月11日、23.8インチIPSパネルを搭載したWQHDゲーミングモニター「JN-i238G180Q2」をAmazon限定で発売する。価格は24,980円だ。
JN-i238G180Q2は、2560×1440ドットのWQHD解像度と180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の応答速度を備えるゲーミングモニターだ。フルHDの約1.8倍となる表示領域で、ゲームだけでなくデスクワークや動画編集でも情報量の多い表示が期待できる構成だ。
パネルにはIPS方式を採用し、上下左右178度の広視野角を実現する。色域はsRGB 99%に対応し、最大輝度は250cd/㎡だ。HDR表示にも対応し、明暗差のある映像を立体感のある画で描写する。さらに、AdaptiveSync(FreeSync)に対応してティアリングを抑え、FPS向けを含む3つのゲームモードも備える。
接続端子はHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×1、オーディオ出力×1を装備する。HDMI接続時は144Hz、DisplayPort接続時は180Hzに対応する。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応するが、利用には本体ファームウェアの更新が必要だという。75×75mmのVESAマウントにも対応し、別売のモニターアームやスタンドへ取り付けできる。スピーカーは非搭載で、外形サイズはスタンド有が高さ403×幅540×奥行233mm、スタンドなしが高さ322×幅540×奥行40mm、本体重量は約3.1kgだ。
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