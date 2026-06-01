【最大11万5000円引き】パソコン工房「超先取りボーナスセール」開催、BTOパソコンがお得に

パソコン工房を運営するユニットコムは、5月30日から全国のパソコン工房とグッドウィル店舗、およびパソコン工房WEBサイトで「超 先取りボーナスセール」を開始した。このセールでは、対象のBTOパソコンが最大11万5千円引きとなり、期間限定の特価商品や日替わりアイテムも多数用意されるという。このビッグセールは6月26日11時59分まで続く。

「超 先取りボーナスセール」では、オンボードPCや最新のGPUを搭載したノートPCなど、多くのバリエーションがセール対象に含まれる。また、期間限定でPCパーツや周辺機器の特価販売も開催。セール対象商品は幅広く提供され、特にPCパーツは日替わりでお買い得品を揃えている。パソコン好きには見逃せない内容だ。

加えて、パソコン工房では「烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾」も同時開催中。こちらは6月12日10時59分まで行われ、指定されたAMD製CPU搭載PCが特価で購入可能。さらに、WEB会員限定でBTOパソコン送料無料など、さまざまな特典が用意され、消費者にとって非常に魅力的なサービスが揃っている。

詳しくは、パソコン工房のセール情報ページで確認できる。各セールには終了時期が設定されており、期間中の購入を強くお勧めする。また、「超お得！アップグレード還元フェア」などのキャンペーンも同時開催し、購入時のポイント還元や商品券のプレゼントなど、さまざまな形で還元を行っている。これらのキャンペーンを利用すれば、お得に最新テクノロジーを手に入れることができる。