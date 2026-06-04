27インチ4K・120Hz対応のゲーミングモニター「JN-IPS27G120U2-HSP」、JAPANNEXTが発売
JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを採用した4K(3840×2160)解像度のゲーミングモニター「JN-IPS27G120U2-HSP」を6月4日に発売する。価格は40,980円。
この新製品は、4K解像度に加えて、120Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を誇る。高精細な表示により、ゲームプレイだけでなくデスクワークの生産性も向上させる。PS5との4K:120Hz接続が可能なため、家庭用ゲーム機での使用も最適だという。
HDR400相当の性能を持ち、高輝度と広色域のIPSパネルは、鮮やかな色彩を実現する。可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、画面のティアリングやスタッタリングを軽減して、滑らかな映像体験を提供する。さらに、眼に優しいフリッカーフリー機能やブルーライト軽減モードも搭載している。
高さ調整が可能なスタンドは、最大130mmの範囲で調整可能で、スイーベル機能による左右30°の動きもサポートする。HDMIとDisplayPortの双方を備えたインターフェースにより、様々な機器との接続も容易だ。加えて、VESAマウント対応で、別売のモニターアームにも取り付け可能である。
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