JAPANNEXT、165Hz対応のピンク色ゲーミングモニター「JN-Ei238G165F-PK」を発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　JAPANNEXTは、新たなゲーミングモニター「JN-Ei238G165F-PK」を6月4日に発売する。この製品は、おしゃれなピンクを本体カラーに採用し、23.8インチのIPSパネルを搭載。リフレッシュレート165Hzと高速応答速度1ms(MPRT)を誇り、価格は15,980円で、ECサイト限定販売となる。

　JN-Ei238G165F-PKは、フルHD解像度(1920×1080)で、ゲームだけでなく一般的なPC作業にも最適化されたモニターだ。ピンクの本体カラーとモニターベゼル、スタンドが統一されており、デバイスのカラーを揃えたい人に最適としている。IPSパネルは広視野角178度を実現し、どの角度から見ても鮮やかな色を提供する。

　高速な165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、滑らかな映像表示が可能だ。そして、AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレを解消することでティアリングを防ぐ。

　裏側には、HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を各1つ搭載し、PS5やゲーミングPCとの接続を可能にする。また、VESAマウントにも対応し、モニターアームやスタンドへの取り付けが可能だ。音響面でも2W×2のスピーカーを備え、2年間のメーカー保証が付く。

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