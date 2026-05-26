パソコン工房、iiyama PC購入時のアップグレード費用を最大8,000円分還元

ユニットコムは、5月27日から6月9日までの期間限定で「超お得！アップグレード還元フェア」を開催する。このキャンペーンでは、全国のパソコン工房店舗およびWEB通販サイトでパソコン工房会員を対象に、指定されたiiyama PCの購入時にアップグレードや周辺機器を追加購入することで、最大8,000円分相当の還元が受けられる。
キャンペーンの対象となるのは、iiyama PCの最新モデルである「LEVEL∞」「LEVELθ」「STYLE∞」「SENSE∞」「SOLUTION∞」のいずれかを購入した場合。購入時に、指定された増設PCパーツや周辺機器、ソフトウェアのアップグレードを同時に購入することで、アップグレードと周辺機器購入の合計点数に応じて、1点ごとに2,000円分相当、最大4点で8,000円分相当の還元を受けることができる。
還元の具体的な内容としては、基本構成からのメモリやグラフィックカードなどのアップグレード（最大2点）、液晶ディスプレイやマウスなどの周辺機器の購入（最大1点）、およびOSやOfficeのアップグレード（最大1点）の各条件を満たす必要がある。これらはすべて1品あたり1万円以上の商品が対象となる。
このフェアは、オンラインでも参加可能で、WEB通販サイトでの注文は5月27日の午前11時以降からキャンペーン対象となる。さらに、PC延長保証に加入することで実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」と併用でき、より大きな還元を受けることができるだろう。
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