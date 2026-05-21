レーシングシミュレーター向けBTO PC登場　LEVEL∞×ピカーチャンネルがコラボ

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCの「LEVEL∞」シリーズから、新たにレーシング・シミュレーター系YouTuber「ピカーチャンネル」とのコラボゲーミングPCを発売した。この新製品は一部にオリジナルステッカー特典付きの早期購入キャンペーンも実施されている。

ピカーチャンネルとのコラボゲーミングPCは、まさにハイスペックモデルとして完成度が高い製品だ。レーシング・シミュレーションゲームプレイだけでなく、ライブストリーミングや動画編集など、多岐にわたる用途に対応可能な性能を有している。また、必要な機材との接続性や拡張性も優れているのが大きな特徴だ。

さらに、RGB対応のLEDパーツを搭載しており、ユーザーは光り方や色を自分好みにカスタマイズすることができる。この機能により、ゲーミング環境を彩り、PC本体が映り込む配信などでの個性を際立たせることが可能だ。ラインアップには、AMDやインテルの最新プロセッサを搭載したモデルが複数あり、どのモデルも優れた性能を誇っている。

販売価格は534,800円からという設定で、それに見合った技術とデザイン性が備わっている。購入はパソコン工房の公式サイトを通じてできる。また、製品はBTO（Build to Order）に対応しており、各ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズも可能だ。