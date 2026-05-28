49型フルHD＋IPSパネル採用　JAPANNEXT新液晶「JN-IPS49F-M」

JAPANNEXTは、5月28日に新製品「JN-IPS49F-M」を発売する。価格は43,980円で、購入はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングを通じて可能だ。

JAPANNEXTの最新モデル「JN-IPS49F-M」は、49インチのIPSパネルを特徴とする。解像度はフルHD（1920×1080ピクセル）で、大会議室での使用やデジタルサイネージ、映画鑑賞に最適だ。このIPSパネルは、視野角178°を実現し、どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ないため、色鮮やかなコンテンツを楽しむことができるという。

さらに、この液晶モニターはUSBメモリ再生に対応しており、パソコンがなくても簡易デジタルサイネージとして利用できる。ただし、コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要である。多様なインターフェイスも魅力で、HDMIポートが3つ、VGAポート、ビデオ/音声入力端子、コアキシャル音声出力端子を備え、多様な機器との接続が可能だ。

「JN-IPS49F-M」には、眼に優しいフリッカー軽減モードが搭載され、長時間使用時の疲労を軽減する。また、10W×2のスピーカーを内蔵し、VESAマウント対応で設置も容易だ。便利なリモコンで、USBからの再生操作、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えが容易にできる。2年間のメーカー保証に加え、3年保証モデル「JN-IPS49F-M-H3」と5年保証モデル「JN-IPS49F-M-H5」も同時に発売される。