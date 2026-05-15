パソコン工房、風速48m/sの「電動ハイパーエアダスターII」発売　空気入れにも対応

パソコン工房・グッドウィルを展開するユニットコムは、5月15日から、新製品『電動ハイパーエアダスターII』（型番：UNI-AD02）を全国のパソコン工房・グッドウィル店舗およびWEBサイトにて販売を開始する。価格は6,580円となる。

新たにリリースされた『電動ハイパーエアダスターII』は、ブロー機能と空気入れ機能の2つを備えた多用途なツールだ。パソコンやキーボードの細かな部分をしっかりクリーニングできるうえ、浮き輸やエアーマットの空気入れにも便利だ。これはAC電源で動作するため、エアダスター缶のように使用時間を気にすることなく一定の風力を保てるという利点を持つ。

無段階調整可能なブロー機能は、付属ノズルを使ってさまざまな場面で対応可能だ。特に、3連ノズルを使用すればビニールプールやエアーマットへの空気入れ作業も簡単にこなせる。着脱可能なフィルターは定期的な手入れが簡単で、フィルター交換用も2つ付属する。

製品仕様として、本体は幅200×奥行144×高さ73mm、重量は670gであるため、コンパクトかつ軽量で持ち運びしやすい。97/500Wの出力を持ち、風速は20～48m/sの間で調整可能。電源コードは約3mの長さで利便性が高く、電圧にも柔軟に対応している。この製品は、電気エアダスター本体、ノズル5つ、フィルター交換用2つ、ユーザーマニュアルが内容物に含まれる。