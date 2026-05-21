『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』コラボカフェ開催決定！ 限定グッズ先行販売＆特典ポストカードも
6月4日から6月21日まで、STELLAMAP Cafeで「羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来」とのコラボカフェが開かれる。この期間中、コラボメニューを楽しめる他、グッズの先行販売および先行受注も実施される。購入特典として、1,650円（税込）の購入ごとに、ポストカードがランダムで1枚プレゼントされるという。
通販サイト「アキバ☆ソフマップ」では、5月20日から6月21日までの間、購入特典付きの先行販売グッズの予約受付が行われている。オンライン予約分は、9月頃から順次発送予定で、待ち望んでいるファンには嬉しいサービスだ。
今回の先行販売・受注グッズには、『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』や、その続編『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』、そして『藍渓鎮』のイラストが使用されたアイテムが登場する。アクリルスタンド、缶バッジ、シールなどのコレクタブルなアイテムから、普段使いできるクリアファイルやチャーム付きボールペンまで、多様なグッズがファンを魅了することだろう。
コラボカフェでは、映画の世界観を感じられる特別なメニューが提供され、ファンとの一体感を高める場となる。グッズと合わせて、映画の魅力を存分に楽しんでいただきたい。
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