パソコン工房「AMD祭 第2弾」開催　BTOパソコンが最大6万5000円オフ

パソコン工房を運営するユニットコムは、現在「烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾」を開催中で、対象商品のBTOパソコンが最大で65,000円引きになる特別セールを実施している。この祭典は6月12日10時59分まで、パソコン工房のWEBサイトおよび全国の店舗で行われている。

「烈しく！怒涛のAMD祭 第2弾」では、各種カスタマイズが可能なBTOパソコンが特別価格で購入できる。BTOは「Build to Order（受注後生産方式）」の略で、自分好みにカスタマイズしたPCを手に入れることができる点が魅力だ。例えば、「LEVEL-R7B8-LCR99Z-TGX [RGB Build]」は通常価格539,800円が474,800円となり、65,000円の値引きが適用される。

パソコン工房の会員限定サービスとして、今ならBTOパソコンの送料無料キャンペーンも実施中だ。購入エリアは日本全国、沖縄や離島も対象で、購入点数やセール品に関わらず送料無料となるので、買い替えや新規購入を考えている人には大きなメリットがある。

注目すべきは、これらの製品が環境省が毎年公表するグリーン購入法に適合しており、環境に配慮した製品であることだ。ラインナップには、「LEVEL-M8AM-LCR98D-TGX [RGB Build]」「LEVEL-M1AM-R77-PGXB」「LEVEL-M1AM-R77-RRXB」といったモデルも含まれ、各モデルでカスタマイズオプションやさまざまな価格帯が用意されている。

購入を検討しているなら、セール終了までの期間を逃さず、このチャンスにぜひ手に入れてほしい。詳細は、パソコン工房の公式サイトで確認可能だ。