AI×IoTの最前線、「SORACOM Discovery 2026」開催へ JR九州やホンダも登壇
ソラコムは、7月7日に日本最大級のIoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2026」を東京ミッドタウン（六本木）で開催する。参加費は無料で、事前登録が必要だ。
11回目となるSORACOM Discoveryでは、センサーやカメラを用いた現場の「見える化」だけでなく、AIがリアルタイムでデータを解析し、通信を通じてモノを遠隔制御・自動化する取り組みが紹介される。鉄道、物流、決済、モビリティ、ロボティクスなど幅広い業界におけるAIとIoTの実践事例が発表される予定だ。
当日の基調講演には、アズビル執行役員安田一彦氏や本田技研工業のUNI-ONE事業責任者中原大督氏が登壇し、AIとIoTの融合における具体的な取り組みを語る。また、午後には九州旅客鉄道（JR九州）が車両保全のデジタル化をテーマにしたセッションを行う予定である。
カンファレンス会場には30社を超えるパートナー企業が集まり、"すぐ使える"デバイスや"先端技術"ソリューションを紹介する展示会も開催される。ソラコムブースでは、クラウド型カメラサービス「ソラカメ」やAIチャットボットサービス「Wisora」のデモ展示が行われ、参加者はこれらのサービスを直接体験することができる。このカンファレンスは、技術革新に関心を持つすべてのビジネスパーソンや技術者にとって、最新動向を学ぶ絶好の機会となるだろう。
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