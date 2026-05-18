ソラコム、「IR noteマガジン」に参画 note活用でIR戦略を強化
ソラコムは5月18日より、メディアプラットフォームnoteにおいて「IR noteマガジン」に参画し、株主・投資家向けのIR専用コンテンツの提供を開始する。この新しい情報発信の場を通じて、同社はこれまで以上に株主・投資家とのコミュニケーションを強化する狙いがある。
「IR noteマガジン」は、投資家に向けたIR記事を企業の枠を超えて共創する新しい試みである。この参画により、ソラコムは自身のIR記事をより多くの投資家に届けることが可能となるという。IR noteマガジンは、ツクルバが発案し、noteと共に中心となって立ち上げられた。その中心であるnoteは、メディアプラットフォームとしての機能をフル活用し、IR記事を提供していく。
noteは、クリエイターが様々な形式のコンテンツを投稿できるプラットフォームであり、誰もが安心して創作活動を続けられる場を提供している。2014年4月にサービスを開始し、現在では1178万人（2026年2月末時点）の会員を擁するという。noteを通じて、個人や法人が互いの情報やコンテンツを発信し合うことができ、そこにソラコムも加わることで、投資家に対する情報発信の幅を広げる計画だ。
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