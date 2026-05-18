Soracom-KDDI、Gartner「マネージドIoT」部門でリーダー選出 日本企業初
ソラコムとKDDIグループは、Soracom-KDDIとして、5月4日に米国Gartner, Inc.が発行した「マネージドIoTコネクティビティサービス（ワールドワイド）部門のMagic Quadrant」においてリーダーに位置づけられたと発表した。
Magic Quadrantは、ガートナー社が市場で競合する各社の位置づけを示す評価ツールとして知られている。今回、世界規模でのIoTコネクティビティサービスにおいて、Soracom-KDDIはそのビジョンと実行能力の高さでリーダーに選出された。日本に本社を置く企業がこの部門でリーダーとして評価されるのは初めてという。
Soracom-KDDIは、KDDIの広範なネットワークとソラコムのクラウドネイティブ技術を融合させ、6,000万回線以上のIoT運用実績を誇る。これにより、ビジネスの信頼性と柔軟性を向上させたIoTプラットフォームを提供している。特に、生成AIやローコード技術が導入され、900万回線を超える運用知見を活かしている。
同社は、今後も技術革新を推進し続ける計画を持ち、SGP.32 eSIMオーケストレーションやAI統合、衛星通信サービスの拡充などを予定している。これにより、ユーザーのビジネス価値の向上と、社会の持続可能な発展への寄与を目指している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります