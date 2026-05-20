kintoneやAI機能が最大半年無料！　サイボウズが埼玉県の中小企業向けに「本気のDX支援」

サイボウズが、埼玉県内に本社を構える中小企業を対象に、kintoneを最大6か月間無料で利用できるキャンペーン「売上・利益向上DX実践キャンプ」を開催中だ。キャンペーンの受付期間は2026年7月1日まで。

サイボウズはこれまでも、ノーコード・ローコードツールkintoneを通じて、自治体や地域のDXを支援してきた。埼玉県においても、2022年より「埼玉DXパートナー」として、行政機関や経済団体が連携する「埼玉県DX推進支援ネットワーク」に協力し、県内企業の課題解決に取り組んでいる。

さらに、埼玉県庁でのkintone導入に始まり、埼玉県産業振興公社がkintone活用セミナーを開催するなど、県全体でkintoneによりDXを推進する土壌が整いつつあるという。こうした背景を踏まえ、埼玉県内の企業のDX支援を本格化するために、本キャンペーンの実施に至っている。

本キャンペーンでは、キャンペーン適用から2026年12月末までの期間、kintoneの「スタンダードコース」のライセンスやkintone AIが無料提供される。こうしたDXツールに加えて、スキルアップにつながる学びの場も用意されるのが特徴だ。キャンペーンの詳細や申し込み方法は以下の通り。

【キャンペーン内容】

対象：埼玉県に本社を有する中小企業（従業員数1000名以上の企業などは対象外）

受付期間：2026年7月1日まで

無料提供期間：申し込み後のキャンペーン適用開始日から2026年12月末まで（最大6か月間）

提供内容：

・kintone「スタンダードコース」ライセンス無料提供（最大100ユーザー分）

・「kintone AI」無料提供

・kintone活用や売上アップに向けた研修・ワークショップの無料提供

・DXを通じて事業成長を実現した中小企業経営者から成功例を直接聞ける機会の提供

詳細・申し込みサイト：https://page.cybozu.co.jp/-/kintone-dx-camp