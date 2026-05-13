【無料配信】レディー・ガガの集大成ライブをApple Musicで！ スマホで特等席を独占する5月15日

グラミー賞をはじめ数々の賞を受賞し、世界のポップシーンを牽引し続けるレディー・ガガ。彼女の7枚目のアルバム「MAYHEM」の最終章とも言えるライブパフォーマンス「Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem」が、5月15日午後12時（日本時間）にApple Musicで全世界同時配信されることが発表された。

瓦礫と化したオペラハウスでの親密な再解釈

大成功を収めたワールドツアー「The MAYHEM Ball」では、美しいオペラハウスを舞台に、二面性や死、再生といったテーマで壮大な物語を展開した。しかし今回のライブでは、そのオペラハウスが「瓦礫と化した廃墟」という設定のなか、彼女自身がピアノやシンセサイザーに向かい、アルバム収録曲をまったく新しいアレンジで再解釈する。

1月14日にロサンゼルスのザ・ウィルタンで収録された、この一夜限りのパフォーマンスでは、「Abracadabra」や「Disease」などの人気楽曲が生まれ変わって披露される。さらに、全曲が空間オーディオに対応したコンパニオンアルバムとしても配信されるため、まるでその場にいるかのような没入感を体験できるだろう。

初回無料でShazam連動の限定特典も

5月15日午後12時の初回プレミア配信時は、Apple Musicのサブスクリプションに登録していなくても無料で視聴できる（配信終了後はサブスクリプション登録者限定でオンデマンド視聴可能）。

また、Shazamアプリを使った連動企画も実施される。アプリでガガの楽曲を認識させると、特設ページでテーマ別の壁紙やApple Watchのフェイスといった、限定コンテンツがアンロックされる仕組み。