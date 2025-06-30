新年度のプロジェクト立ち上げ　Backlogの「設定引継ぎ」でスタートダッシュを！

4月に入り新年度を迎えた企業も多いのではないか。年度が替わると新しいプロジェクトもスタートしがちだが、何かと忙しい時期でもある。

プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」を提供するヌーラボは、2026年4月13日、新規プロジェクトのスムーズな立ち上げを支援するプロジェクト設定の「インポート・エクスポート機能」について、ブログで解説した。

これは、既存のプロジェクトの“設定内容”をエクスポート（保存）し、新しくプロジェクトを作成する際にそのファイルをインポート（読み込み）できる機能である。

同機能を活用することで、初期設定の手間がなくなり、設定の抜け漏れやミスを防止できる。そして、「あの人じゃないとBacklogの正しい設定がわからない」といった属人化も解消して、プロジェクト運用を標準化することが可能だ。

引き継げる主な設定項目は以下の通り。注意点は、管理者権限を持つユーザーが利用できること、新規プロジェクトを作成する時のみ利用でき、既存プロジェクトには適用できないことだ。

■引き継げる主な設定項目

・基本設定（プロジェクト名・プロジェクトキーは不可）

・種別

・状態

・カテゴリー

・発生バージョン／マイルストーン（開始日と終了日は不可）

・カスタム属性（プレミアム・プラチナプランのみ使用可）

具体的な使い方は、以下の通りだ。

■ステップ1：コピー元から設定を「エクスポート」

1. プロジェクト設定をエクスポートしたいプロジェクトを開く

2. サイドメニューの「プロジェクト設定」 をクリック

3. 「プロジェクト設定をエクスポート」をクリック

4. JSONファイルがダウンロードされる

■ステップ2：新規プロジェクト作成時に「インポート」

1. ダッシュボードまたはスペース設定のプロジェクト設定で「プロジェクトの追加」 をクリック

2. プロジェクト名とプロジェクトキーを入力

3. 「プロジェクト設定をインポート」 をクリック

4. エクスポートしたJSONファイルをドラッグアンドドロップするか「ファイルを選択」をクリックして選択

5. 「追加」をクリック

6. エクスポートしたプロジェクト設定が反映されたプロジェクトが作成され、プロジェクト設定のページに遷移される

7. プロジェクト設定の内容を確認し、設定を変更した場合は「保存」をクリック