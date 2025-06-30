まさにプロジェクトの進み方が変わる！　Backlogの「AIアシスタント」が正式リリース

蓄積されたナレッジを横断的に整理し、意思決定につなげる

ヌーラボは、2026年03月05日、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」において、同ツールの運用を支援するAI機能「Backlog AIアシスタント」を提供開始した。同機能は、Backlog上の課題やコメント、Wiki、ドキュメントなどをAIが読み取り、対話形式で状況整理や要点抽出、課題作成を任せられるAIアシスタントである。

現在、Backlogなどの管理ツールによる「プロジェクトの可視化」が浸透している。一方で、起票や進捗整理、報告といった人に依存した運用が、「プロジェクトを前に進める」足かせとなっている状況だ。Backlog AIアシスタントは、こうした課題を解決すべく、蓄積された情報を横断的に整理して、プロジェクト全体の状況を踏まえた意思決定につながるAIとして開発されている。

Backlog AIアシスタントの主な機能は以下の3点だ。

1. プロジェクトの整理・要約

ユーザーが参加しているプロジェクト内の課題ステータスやコメント履歴、担当者情報を基に、進捗状況を要約する。複数課題を横断した現状の整理やレポート作成にも役立つ使い方だ。

2. 課題・ドキュメントの検索・要点抽出

プロジェクト内の課題詳細、コメント、Wiki、ドキュメントを対象に関連情報を検索し、要点を抽出する。過去の経緯を踏まえた回答により、情報探索の手間を軽減できる。

3. 課題の作成・更新支援

参照元の課題やプロジェクトの文脈を踏まえ、新規課題の作成や更新内容を提案する。最終的な登録・反映は利用者が判断する設計となっている。

Backlog AIアシスタントは、「プレミアムプラン」「プラチナプラン」契約の組織に向けて提供され、毎月付与される「Backlog AIクレジット」内であれば無償で利用できる。プランごとのクレジット数は以下の通り。なお、クレジットを使い切った場合は、「Backlog AIクレジットパック（月額税込9900円〜）」も購入可能だ。

■提供プラン・無償クレジット数

・プレミアムプラン：2000クレジット／月

・プラチナプラン：5000クレジット／月

■利用対象ユーザー

・「管理者」および「一般ユーザー」の権限を持つユーザー

ヌーラボではBacklog AIアシスタントのβ版を2025年7月より提供しており、既に多くの組織が無償モニターとして利用している。例えば、トヨタ自動車のTCシャシー設計部では、「業務成果の振り返り」や「類似業務の検索」、「業務着手前の注意点洗い出し」など、活用パターンが徐々に定着し始めているという（参考記事：トヨタ自動車はBacklogのAIアシスタントをこう使っている “現場の知見”を貯めるAI用データベースに）