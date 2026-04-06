パソコン工房6店舗でセール開始、即納PCが記念プライスに

パソコン工房を運営するユニットコムは、4月11日から4月24日までの期間限定で、秋葉原本店を含む計6店舗で「周年記念セール」を開催する。このセールでは、人気のゲーミングPCやノートPCをはじめとする最新の即納パソコンが記念プライスで提供される。

今回の「周年記念セール」では、特にゲーミングPC「LEVEL∞」や、カスタマイズ可能な「iiyama PC」が注目されている。加えて、初めてのゲーミングPC購入に最適な「LEVELθ」もラインアップされており、カラーの選択肢も豊富だ。これらの製品はいずれも高性能であり、幅広いユーザーのニーズに応える製品となっている。

法人向けには、最大開発効率を誇るWindows 11搭載のスリムPCやNPU AIエンジン内蔵のモデル、マルチモニター対応のモデルなど、ビジネスシーンで活躍するパソコンも取り揃えているという。高性能ながらデスクのスペースを有効活用できるデザインが特徴だ。また、パソコン工房では中古買取強化も行っており、古い機器の買取査定もお得に行うことができる。

「周年記念セール」開催店舗は秋葉原本店、秋葉原パーツ館、大阪日本橋店、新前橋店、つくば店、浜松店の6店舗。最新パソコンをはじめとした多彩な商品を特別価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく。