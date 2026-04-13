ZETA DIVISIONファン必見｜限定100名の“特典付きPC”が抽選販売へ

ユニットコムは、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞」より、ZETA DIVISIONの第五人格部門世界大会出場を記念した「特典付きモデル」の抽選販売を実施中だ。販売は100名限定で、4月27日9:59まで応募を受け付けている。

対象となる限定モデルは、ZETA DIVISIONのオリジナルデザインアイテムが付属されている。特典にはオリジナルデザインワッペンステッカー、オリジナルデザインタンブラー、限定書き下ろしデザインデスクマットが含まれており、全てパソコン本体とは別送で5月中旬頃の納期が予定されている。

購入を希望する場合、詳細ページに進み応募を行う必要がある。応募には、パソコン工房WEB会員またはユニットコムビジネス優待会員への登録とログインが必要となる。応募期間は4月10日から4月27日9:59までとなっており、当選結果は同日12:00頃会員マイページにて確認できるという。

ZETA DIVISION記念モデルのBTO構成は、個々のニーズに応じてカスタマイズが可能だ。例えば「LEVEL-M58M-225F-PKX-IDV [RGB Build]」は、販売価格229,700円で提供されている。この他にも複数のモデルが用意されているため、詳細は特設ページを参照して欲しい。