6速MTのWRXが600台限定で登場 SUBARU「STI Sport♯」発表、抽選販売を実施

SUBARU、6速MT採用の「WRX STI Sport♯」を発表

SUBARUは4月9日、スバルテクニカインターナショナル（STI）を通じて、STIコンプリートカー「WRX STI Sport♯（シャープ）」を発表した。

今回のモデルは、水平対向ターボエンジンとシンメトリカルAWD、そして現行WRXの日本仕様では初採用となる6速マニュアルトランスミッションを組み合わせたのが特徴。

6速MTのみの設定とされ、価格は610万5000円。販売は600台限定で、全国のSUBARU販売店にて4月9日から5月17日まで抽選申し込みを受け付ける。

バランスドエンジンや専用ダンパーで走りを磨いた

WRX STI Sport♯では、ピストンとコンロッドの重量公差に加え、クランクシャフトとフライホイール、クラッチカバーの回転バランス公差を低減したバランスドエンジン、ならびにバランスドクラッチカバー＆フライホイールを採用する。

これにより、振動を抑えつつ滑らかな吹け上がりを実現したとしている。

加えて、専用チューニングを施したZF製電子制御ダンパー、brembo製ブレーキキャリパー、STI製フレキシブルドロータワーバーや前後フレキシブルドロースティフナー、19インチアルミホイールと245/35R19タイヤなどを採用。

ボディーカラーは3色、インテリアにも専用装備を用意

ボディーカラーは、WRブルー・パール、セラミックホワイト、サンライズイエローの3色を設定する。

インテリアでは、本革巻シフトノブと本革巻ハンドブレーキレバーに加え、ブラック基調にイエローパーフォレーションを組み合わせたウルトラスエードシートを採用。フロントシートはSTIロゴ入りのRECAROシートとしており、内外装の両面で特別感を高めた。

主な諸元は、全長4670mm、全幅1825mm、全高1465mm、車両重量1560kg。エンジンはFA24型の2.4L水平対向4気筒直噴ターボ“DIT”で、最高出力は202kW（275PS）/5600rpm、最大トルクは350N・m（35.7kgf・m）/2000-5200rpm。