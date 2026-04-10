6速MTのWRXが600台限定で登場 SUBARU「STI Sport♯」発表、抽選販売を実施

SUBARU、6速MT採用の「WRX STI Sport♯」を発表
SUBARUは4月9日、スバルテクニカインターナショナル（STI）を通じて、STIコンプリートカー「WRX STI Sport♯（シャープ）」を発表した。
今回のモデルは、水平対向ターボエンジンとシンメトリカルAWD、そして現行WRXの日本仕様では初採用となる6速マニュアルトランスミッションを組み合わせたのが特徴。
6速MTのみの設定とされ、価格は610万5000円。販売は600台限定で、全国のSUBARU販売店にて4月9日から5月17日まで抽選申し込みを受け付ける。
バランスドエンジンや専用ダンパーで走りを磨いた
WRX STI Sport♯では、ピストンとコンロッドの重量公差に加え、クランクシャフトとフライホイール、クラッチカバーの回転バランス公差を低減したバランスドエンジン、ならびにバランスドクラッチカバー＆フライホイールを採用する。
これにより、振動を抑えつつ滑らかな吹け上がりを実現したとしている。
加えて、専用チューニングを施したZF製電子制御ダンパー、brembo製ブレーキキャリパー、STI製フレキシブルドロータワーバーや前後フレキシブルドロースティフナー、19インチアルミホイールと245/35R19タイヤなどを採用。
ボディーカラーは3色、インテリアにも専用装備を用意
ボディーカラーは、WRブルー・パール、セラミックホワイト、サンライズイエローの3色を設定する。
インテリアでは、本革巻シフトノブと本革巻ハンドブレーキレバーに加え、ブラック基調にイエローパーフォレーションを組み合わせたウルトラスエードシートを採用。フロントシートはSTIロゴ入りのRECAROシートとしており、内外装の両面で特別感を高めた。
主な諸元は、全長4670mm、全幅1825mm、全高1465mm、車両重量1560kg。エンジンはFA24型の2.4L水平対向4気筒直噴ターボ“DIT”で、最高出力は202kW（275PS）/5600rpm、最大トルクは350N・m（35.7kgf・m）/2000-5200rpm。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります