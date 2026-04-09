240Hz＆1ms対応、VAパネル採用の高コスパモニター「JN-245VG240F」登場
JAPANNEXTは、4月9日に24.5インチVAパネル搭載のフルHDゲーミングモニター「JN-245VG240F」を発売する。価格は17,980円（直販価格・税込）で、ECサイトにて限定販売される。
「JN-245VG240F」は、240Hzの高速リフレッシュレートと1ms（MPRT）の高速応答速度を持ち、ゲームプレイに最適化された製品だ。高画質VAパネルを採用し、3500:1の高コントラスト比により、黒の深みと映像のメリハリを実現するという。このモニターは、ゲームだけでなくデスクワークにも適しており、高い生産性を提供する。
また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応しており、プレイヤーは大画面で高精細な映像を楽しむことができる。HDR対応により明るさの差をリアルに再現し、現実に近い美しい映像を提供する。入力端子としてHDMI 2.0とDisplayPort 1.4を搭載しており、様々な機器との接続が可能だ。
スピーカーは内蔵していないが、100×100mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどを利用した設置が可能だ。さらに、AdaptiveSync（FreeSync）機能によりティアリングを防ぎ、スムーズな視覚体験を提供する。長時間の使用でも眼に優しいフリッカーフリー機能とブルーライト軽減モードを備えているのも特徴だ。
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