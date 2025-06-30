AI活用のボトルネック“プロンプト入力の属人化”を解消
これは助かる 「Backlog AIアシスタント」の公式プロンプト集“25選”が無料公開
ヌーラボは、2026年3月27日、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」に搭載された運用サポートAI「Backlog AIアシスタント」向けに「プロンプト集25選」を公開した。
・Backlog AIアシスタント プロンプト集25選（PDF）
https://backlog.com/app/themes/backlog-child/assets/downloads/lp/backlog-ai-assistant-prompt-library.pdf
2026年3月5日から正式提供されているBacklog AIアシスタントは、Backlogに蓄積された情報を基に、業務の状況整理や要点抽出、課題作成を支援するAIアシスタントだ。様々な企業やチームで利用が進む一方で、その成果は“プロンプトの入力スキル”に依存しやすく、「利用が一部のユーザーに偏る」「何をどのように指示すればよいか分からない」といった声も上がっていたという。
そこで今回、無料公開されたのが、AIアシスタントを誰でも効果的に使えるようまとめられた「プロンプト集25選」だ。
プロンプト集では、ユーザーが最初に試すべきプロンプトや、回答精度を高める指示出しのコツを紹介しつつ、「目的別」「職種・シーン別」に実際の業務で活用できるプロンプトを25種類挙げている。
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