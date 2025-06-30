AI活用のボトルネック“プロンプト入力の属人化”を解消

これは助かる　「Backlog AIアシスタント」の公式プロンプト集“25選”が無料公開

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ヌーラボは、2026年3月27日、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」に搭載された運用サポートAI「Backlog AIアシスタント」向けに「プロンプト集25選」を公開した。

・Backlog AIアシスタント プロンプト集25選（PDF）
https://backlog.com/app/themes/backlog-child/assets/downloads/lp/backlog-ai-assistant-prompt-library.pdf

　2026年3月5日から正式提供されているBacklog AIアシスタントは、Backlogに蓄積された情報を基に、業務の状況整理や要点抽出、課題作成を支援するAIアシスタントだ。様々な企業やチームで利用が進む一方で、その成果は“プロンプトの入力スキル”に依存しやすく、「利用が一部のユーザーに偏る」「何をどのように指示すればよいか分からない」といった声も上がっていたという。

　そこで今回、無料公開されたのが、AIアシスタントを誰でも効果的に使えるようまとめられた「プロンプト集25選」だ。

　プロンプト集では、ユーザーが最初に試すべきプロンプトや、回答精度を高める指示出しのコツを紹介しつつ、「目的別」「職種・シーン別」に実際の業務で活用できるプロンプトを25種類挙げている。

■関連サイト

Backlog トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
08月
09月
2019年
10月
2018年
05月
07月