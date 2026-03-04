最大3万円分戻ってくる！ パソコン工房「決算ウルトラ還元祭」開幕

ユニットコムは、大手パソコンショップ「パソコン工房」及び「グッドウィル」で、3月5日から3月31日までの期間限定「決算ウルトラ還元祭」を開催する。今回のキャンペーンでは、対象となる新品パソコン・ゲーミングPCを購入することで、最大3万円相当の還元を受け取ることができるという。

ユニットコムの「決算ウルトラ還元祭」は、最新パソコンやゲーミングPC購入者に、購入品種のスペックに応じた還元が受けられるキャンペーンだ。特に「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell」搭載のデスクトップPCは、最大額となる3万円分の還元を受けることができる。また、ノートPCでは「GeForce RTX 5090」搭載モデルで15,000円相当の還元が受けられる。

このキャンペーンでは、店舗での購入者には「当社商品券」が、WEB通販を利用する購入者には「パソコン工房ポイント」が還元される。それぞれの商品における還元対象や方法は、所属する店舗かWEBサイトで異なるため、確認が必要となっている。

さらに、PC延長保証に加入すると、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」と併用が可能。これにより還元額をさらに増やすことができる。キャンペーン参加には各種会員登録（LINE会員やWEB会員、ビジネスご優待会員）が必要となるので、新たに購入を検討しているユーザーはこの機会に登録を済ませると良いだろう。

ユニットコムのキャンペーン情報については、特設ページが設けられており、最新情報については常にチェックしておくことが推奨される。