REGZAの4K 160Hzゲーミングモニターが特別価格、Mini LED搭載ハイエンドも対象

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソフマップは2月27日から3月4日までの間、REGZA製のゲーミングモニターを特別価格で提供するセールを開催中だ。本セールでは、特に注目すべき2つの製品がラインナップされている。

　ソフマップのセール対象となるREGZAのハイエンドモデル「RM-G278R」は、Mini LED技術、高視野角ワイドアングルシート、低反射コートを採用しており、どの角度から観ても高輝度・高コントラストで引き締まった黒を再現することができるという。このモデルは112,860円で販売されている。

　一方、ミドルエンドモデル「RM-G277R」は、角度による色合いやコントラストの変化を最小限に抑え、高速応答により動きの速いゲームでもストレスなくプレイ可能だとしている。価格は75,240円となっている。どちらのモデルも4K 160HzモードとフルHD 320Hzモードに切り替え可能で、滑らかな映像体験が期待できるという。

　製品の詳細はソフマップの公式通販サイトで確認できる。高精細な映像体験を求めるゲーマーにとって、このセールは見逃せないチャンスだ。

