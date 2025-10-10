Zoom、AI機能を大幅強化　「My notes」「Personal workflows」で会議と業務を自動化

Zoom Communications, Inc.はカリフォルニア州サンノゼにて、AIによる新機能「My notes」と「Personal workflows」などを発表した。これらの機能は、Zoom Workplaceの有料プランまたはAI Companionの単体プランに含まれるという。無料プランのユーザーも月間利用上限内で試用が可能だという。

My notesは、ユーザーが複数のプラットフォームや対面でミーティングを行う際に、AIが自動でメモを取ることで効率よく情報を管理する。Zoom Meetingsはもちろん、Microsoft TeamsやGoogle Meetとの連携も可能で、カスタマイズされた要約を生成し、円滑な業務推進をサポートする。

一方、Personal workflowsでは、日常的な業務の自動化により、生産性を向上する。ミーティング後のフォローアップや進捗共有などを自然言語でAIに指示することで、チーム全体が重要なタスクに専念できるよう支援する。テンプレートを利用することで、簡単に設定が可能で、プロジェクトの進行を止めることなく効率的に進められる。

AI Companionの最新機能により、文脈理解とパーソナライズがさらに向上した。ユーザーはウェブブラウザからアクセスすることで、設定された会話テンプレートを利用し、チーム内の知識を拡張できる。さらに画像やPDFの分析にも対応し、即座にインサイトを提供する。