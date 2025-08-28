「手書きメモ」から脱却──みずほ銀行がZoom Phoneで営業効率を飛躍的向上

みずほ銀行は、2025年8月にリモート法人営業組織である「法人営業オフィス」において、Zoom Communications, IncのクラウドPBXサービス「Zoom Phone」とビデオ会議ツール「Zoom Meetings」を300ライセンス規模で導入した。これにより、顧客接点の可視化と効率化が実現し、業務負担軽減につながっているという。

みずほ銀行は2019年に、オンラインでの営業活動を完結させるリモート法人営業組織を始動。2025年12月時点で400人の組織に成長し、東京、大阪、名古屋、福岡の4拠点で全国の顧客対応を行っている。Zoom Phoneの導入により、通話内容が自動的に文字起こしされ、音声データがクラウド上で無制限に保存されるため、記録のブラックボックス化から脱却。業務効率が大きく向上しているという。

導入背景として、社用スマートフォンでの通話と手書きメモによる煩雑な記録作成プロセスの改善が求められていた。このニーズに応えるため、Zoom Phoneを選定した。評価されたポイントには、操作性の良さ、音質の向上、他ツールとの連携可能性が挙げられる。トライアルを経て、本格導入後に活動記録の作成時間が大幅に短縮され、顧客対応の質が向上したと報告している。

Zoom Phoneの導入により、通話データの可視化が実現。マネージャーは業務内容のリアルタイム把握が可能となり、組織全体の業務自動化の促進が期待されている。将来的には、音声データ活用によって、営業担当者が事務作業に取られる時間を減らし、直接お客様とのコミュニケーションに専念できることを目指している。