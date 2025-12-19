ASUS×初音ミクの限定PCケース登場　ブルーグリーン×ピンクの特別デザイン

ASUS JAPANは12月19日、初音ミクとコラボレーションした「ASUS A23 Hatsune Miku Edition」という特別仕様のMicroATXケースを発表した。初音ミクを象徴するブルーグリーンとピンクのカラーリングが施されており、12月25日から販売を開始する。価格は15,980円。

ASUS A23 Hatsune Miku Editionは、その名の通り、初音ミクをテーマにしたMicroATXケースで、ゲーミングスペースにユニークな彩りを加える製品となっている。ケースの左側面には、ミクのネクタイをモチーフにした限定ヘッドセットフックがあり、USB TYPE-CフロントI/Oには最大10Gbpsの転送速度をサポートするUSB TYPE-Cポートを搭載する。

また、このケースは互換性にも優れ、最大360mmのラジエーター、長さ最大380mmのグラフィックスカード、高さ最大165mmのCPUクーラーに対応可能だ。これにより、ユーザーは幅広いハードウェア構成を自由に組み合わせることができる。

ASUS A23 Hatsune Miku Editionを手に入れることで、その特別なデザインと機能を楽しむことができるだろう。