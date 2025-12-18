ASUS、44Lのコンパクト筐体にATX対応　新PCケース「Prime AP303」シリーズ登場

ASUS JAPANは、12月19日より新たなコンパクトPCケース「Prime AP303」シリーズを発売すると発表した。このケースは、MicroATX対応の人気モデル「Prime AP201」をベースにしたもので、ATXマザーボードや最大360mmのビデオカード、さらには厚さ60mmの大型ラジエーターに対応できる。容量は44リットルとコンパクトながら、優れた拡張性を提供する。

「Prime AP303」シリーズにはサイドパネルにメッシュパネルや強化ガラスを用いたモデルがあり、カラーはブラックとホワイトを含む全4モデルの選択肢が用意されている。これにより、デザインと機能性を両立したPCビルドが可能だ。USB Type-Cポートも備え、高速データ転送を実現する。



価格は「PRIME AP303 MESH BLACK」と「PRIME AP303 MESH WHITE」が17,980円、「PRIME AP303 TG BLACK」と「PRIME AP303 TG WHITE」が18,980円。

さらに、ASUSはPrime AP303シリーズにはビデオカードの剛性を向上させるサポートブラケットを追加しており、310mmから360mmの長さに対応するGeForce RTX 50との互換性をアピールしている。高性能なパーツを組み込んでも安心して設置できる仕様となっている。また、多様な冷却オプションにも対応しており、ゲーミングPCやクリエイティブ作業用PCの構築にぴったりのケースだ。

このように、新たに発表されたPrime AP303シリーズは、見た目と拡張性を重視するユーザーに向けた最適な選択肢として登場する。