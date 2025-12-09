座ったまま歩くように移動できるHondaの「UNI-ONE」、通信にはSORACOMを採用

　ソラコムは12月9日、Hondaの開発したモビリティロボット「UNI-ONE」に、自社のIoTプラットフォーム「SORACOM」がデータ通信基盤として採用されたと発表した。

　「UNI-ONE」は、Hondaが長年のロボティクス研究で培った技術を活用し、座ったまま体重移動するだけで歩行するように移動でき、両手が自由に使える着座型のモビリティロボットだ。この製品は、施設内での回遊、オフィスや作業場所における業務効率化、高齢者の移動支援など、幅広い用途での活用を想定している。

　今回、「UNI-ONE」に採用されるSORACOMのIoTプラットフォームは、搭載されたECU（電子制御ユニット）から、バッテリーの充電状況や位置情報、速度、センサー情報を取得し、サービス向上やメンテナンスに役立てられている。また、機能追加や改善などのファームウェアのリモートアップデートもSORACOMが提供する安定した配信基盤を通じて行われるという。

　さらなる利用の拡大や量産化に際して、データ通信基盤には、限られた電源リソースの中での効率的な通信設計が求められる。ソラコムは、IoT分野の実績とマルチキャリアでの安定した通信技術を活用し、「UNI-ONE」の事業成長を支援している。 

