M5搭載の14インチMacBook Pro登場　CPUが進化してもお値段変わらず24万8800円～

アップルは新CPU「M5」を搭載した14インチMacBook Proを発表。予約受付はすでに開始されており、10月22日（水）に発売。価格はM4モデルと変わらない24万8800円～（16GBメモリ＋512GB SSD）。

MacBook Proの最もベーシックなモデルのCPUがM5に

M5 Pro／M5 Max搭載の上位機は今後のお楽しみ

MacBook Proの中でも最もベーシックなモデルがM5搭載で進化した！ なお、14インチの上位モデルや16インチに搭載されると考えられる「M5 Pro」「M5 Max」は今回発表されておらず、M4 Pro／M4 Max搭載機が継続販売。こちらは来年以降（？）のお楽しみとなりそうだ。

M5の搭載により、M4モデルと比較して最大3.5倍のAIパフォーマンス（M1との比較では最大6倍）が実現されているとし、講義の文字起こしをする大学生から、AIツールで新しいプロジェクトのストーリーボードを作成するクリエイター、webAIを活用するビジネスユーザーまで、幅広くその性能を体感可能としている。

また、GPU性能も新設計により大幅アップ。M4モデルとの比較でゲームでは最大1.6倍のフレームレートを可能に。CPUは最大20％高速なマルチスレッド性能で、クリエイティブアプリでの高速な処理が実現されるとのこと。

Intel CPUモデルからのアップグレードだと

AI性能は最大86倍、GPU性能は最大30倍、動作時間は14時間延長

ニュースリリースでは、特にIntel CPUモデルやM1モデルからのアップグレードのチャンスとしており、Intel CPUモデルからだとAIパフォーマンスは最大86倍、GPUパフォーマンスは最大30倍、M1モデルからでもそれぞれ最大6倍、最大6.8倍とアピール。また、バッテリー駆動時間でも最大24時間動作が可能と、Intel CPUモデルから最大14時間、M1モデルから最大4時間長くなったとしている。

カラバリはM4モデルと同じスペースブラックとシルバーの2色。16GBメモリ＋1TB SSDモデルで27万8800円、メモリ8GBアップ（24GB）でプラス3万円、16GBアップ（32GB）でプラス6万円などとなっている。SSDの最大容量は4TB（512GBモデルからはプラス18万円）。