M5搭載iPad Proが10/22発売！ 今年はCPUの変更が中心も価格変わらず16万8800円～はうれしい

アップルは新CPU「M5」を搭載した「iPad Pro」新モデルを発表。すでに予約受付が開始されており、10月22日に発売。価格は11インチが16万8800円～、13インチが21万8800円～（ともに256GBモデル）と昨年発売のM4モデルと同じなのはうれしい点。

昨年登場のM4モデルで大きく進化したiPad Pro

今回はCPU変更が中心だが、性能の大幅アップをアピール

2層のOLED（有機EL）パネル（タンデムOLED）を用いた「Ultra Retina XDR display」、5.1mmまで薄型化された筐体（13インチ、11インチは5.3mm）など、2024年登場のM4モデルで大幅に進化したiPad Pro。今年のM5モデルではCPUの違いが主な変更点となっている（カラバリもシルバーとスペースブラックの2色で同じ）。

M5の搭載によって、レイトレーシングを使用する3Dレンダリングで前世代の最大1.5倍、M1搭載モデルとの比較では最大6.7倍高速に。また、Final Cut ProのビデオトランスコードでM4の最大1.2倍、M1の最大6倍、Draw Things for iPadのAI画像生成でもM4の最大2倍、M1の最大4倍など、iPad Proの能力を発揮できるクリエイティブアプリでのパフォーマンスアップがアピールされている。

また、ユニファイドメモリの帯域幅がM4との比較で約30％増加。その結果、マルチタスクでの動作やAIモデルの処理、高負荷のゲームでの性能で効果を発揮するという。特に256GB／512GBモデルでは、M4モデルと比較して、1.5倍の12GBのメインメモリを搭載することで製品のバリューがアップ。また、iPhone 17／Airとともに登場した最大60W対応の40Wダイナミック電源アダプタをサポートし、約30分で最大50％までの充電が可能としている。

セルラーモデルは自社製モデムチップを搭載

外部ディスプレイにも120Hzでの出力が可能になった

セルラーモデルについては、5Gモバイル通信にiPhone Airにも採用されたアップル独自開発の「C1X」を搭載。M4モデルとの比較で最大50％高速なモバイルデータ通信の性能を実現するほか、消費電力が最大30％減少すると省電力性能が高くなっているとする。Wi-Fi／Bluetoothにおいても、独自開発の「N1」搭載で5GHz帯の利用時やAirDrop／インターネット共有などの機能で性能と信頼性を向上させている。

ディスプレイについては前述した「Ultra Retina XDR display」を搭載。HDR時のピーク輝度は1600ニトなどスペック面は変わらないが、外部ディスプレイ接続時に最大120HzのリフレッシュレートやAdaptive Syncに対応することで、より滑らかな動きが実現されるようになったとしている。