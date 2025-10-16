アップル、新CPU「M5」発表！ 14インチMacBook Pro／iPad Pro／Apple Vision Proに搭載されて新登場

アップルは、第3世代3nmプロセスで製造した新CPU「M5」を発表。14インチMacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proの3製品に搭載される形で登場した。すべてすでに予約注文が開始されている。

M5は次世代のGPUアーキテクチャを採用することで、M4と比べて大幅にグラフィックスとAIの性能を強化。グラフィックス性能ではM4と比較して最大45％の性能アップ、GPUベースのAIワークロードの実行では4倍の演算性能を発揮するとしている。

また、CPUについても高効率コア×6、高性能コア×4の構成による最大10コアによって、M4と比較して最大15％高速なマルチスレッド性能を実現している。

ユニファイドメモリの帯域幅は153GB/sとM4と比較して約30％、M1からでは約2倍となっており、より大規模なAIモデルをオンデバイスで実行可能としており、特に最大容量である32GBのメモリと組み合わせたM5搭載機では、PhotoshopやFinal Cut Proといったアプリを実行しながら、バックグラウンドでのデータ処理も快適になるとしている。

今回登場したのはMシリーズのチップの中では最もベーシックな「M5」のみ。M5 Pro／M5 Maxを搭載するMacBook Proなどは未登場で今後に期待。また、MacBook Air／iMac／Mac miniなどは引き続きM4モデルが販売されているので、こちらもM5搭載は後ほどということになりそうだ。