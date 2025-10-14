絶対ウマイやつ！1日限定「親子天津飯」が大阪王将に。たまご×から揚げ

大阪王将は10月18日、「天津飯の日」を記念して、1日限定メニュー「たまごまみれの親子天津飯」を発売します。全国の大阪王将（一部店舗を除く）で提供されます。

▲たまごまみれの親子天津飯 890円（スープ付き）

「たまごまみれの親子天津飯」は、鶏ガラベースのやさしい白髪餡に食べるラー油を合わせ、ふわとろ玉子の下には唐揚げが隠れた“親子仕様”の特別な天津飯です。

見た目はシンプルながら、一口ごとに旨みと食感が変化する“仕掛け”で、見た目とは異なる濃厚な味わいを堪能できるというこよ。

大阪王将の天津飯は、2.5cmの厚みを誇るふわとろ玉子が特徴で、40年以上にわたり多くの人に親しまれています。今回、10月18日を「天津飯の日」として日本記念日協会に正式登録し、業界全体での盛り上げを目指しています。

毎月18日は大阪王将「天飯の日」！

さらに、大阪王将では、毎月18日には「天飯の日」として、人気のふわとろ天津飯、ふわとろ天津炒飯、ふわとろ麻婆天津飯が玉子1枚増量となるキャンペーンを実施中です。

対象商品はふわとろ天津飯、ふわとろ天津炒飯、ふわとろ麻婆天津飯（いずれも単品）で、持ち帰り商品も利用できます。

1日限りの特別メニューをお見逃しなく！

ふわとろ玉子に唐揚げを合わせた“親子天津飯”という発想がユニークで、玉子好きには見逃せない企画です。1日限定の特別メニューのため、玉子好きはこのチャンスをお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。