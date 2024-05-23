ICAPサーバーとのシームレスな統合も

AIによるデータマッピング自動化で設定が容易に　B2Bデータ連携ツール「CData Arc」最新版

福澤陽介／TECH.ASCII.jp

　CData Software Japanは、2025年10月8日、B2Bデータ連携ツール「CData Arc」の最新版「V25.3」を提供開始した。

　新版では、XML Mapコネクタにおいて、OpenAIやOllamaを使用した「AI アシストマッピング機能」を搭載した。XML Mapコネクタは、さまざまなデータフォーマットを相互にマッピングする役割を担う。今回、マッピングの変換レイヤに直接AIを組込み、データマッピングを自動化。専門知識がなくてもマッピングを設定できるようになっている。

　加えて、ICAPサーバーとのシームレスな統合が可能な「ICAPコネクタ」を新たに提供する。ウイルススキャンやコンテンツフィルタ、データ漏洩防止機能など、ICAPサーバーが提供するコンテンツ処理を、CData Arcのファイルベースの連携フローに追加することができる。

　その他にも、セキュリティ機能の強化として、SSO機能における設定UIの再設計や、FIPS準拠のための設定の簡略化、WebhookコネクタのHMAC認証サポートを実装している。

